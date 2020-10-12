橘子集團（6180）公告9月營運成績，營收達7.3億元，年減12.5％。橘子表示，主要是因去年同期有新遊戲上市及遊戲改版活動，而本月並無大型行銷活動；累計1～9月合併營收達新台幣83.1億元，年增13.9％。

橘子指出，回顧9月，台灣遊戲橘子與Kakao Games共同營運的《月光雕刻師》預登活動起跑、歡慶20周年的《天堂月免Ｒ》及《天堂Ｒ》推出慶祝活動；《天堂M》則將於10月推出新職業「狂戰士」，促進玩家回流。於9月初舉行的「橘子線上嘉年華-夏日版」直播活動，除線上觸及破百萬，亦連帶提升beanfun!用戶活躍度及各服務使用率。

另外，橘子旗下有閑娛樂電商9月進行大促活動，於10月也將推出多檔預熱活動，以迎接年底的電商檔期。樂利9月與意見領袖社群舉辦團購促進買氣，跨境市場營運，則持續協助品牌客戶於挑挑ttCHOICE、Lazada、Tiki及蝦皮等電商平台上線，加速品牌進軍東南亞市場。

(工商 )