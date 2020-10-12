資訊服務廠商東捷資訊（6697）公告9月營收0.89億元，較上月增47.8％，也較去年同期成長30％，繳出月增、年增率都達雙位數成長的成績。東捷資訊表示，近期持續深耕AIoT應用發展以及產業的數位轉型，近期也將SAP服務管理系統（FSM）成功導入營建業，節省時間與提升工程效率。東捷資訊表示，此項服務應用已獲建築營造業、機電業與健身器材業等多家知名公司採用，將有助東捷資訊未來營運表現。

東捷資訊累計今年前三季營收8.52億元，較去年同期減少約一成。東捷資訊表示，這次將SAP服務管理系統導入營建業，主要是在遠雄營造全台100多個建築現場，超過300名配置平板現場工程人員，利用FSM雲端解決方案達成先進的建案現場工作方式，協助遠雄加強對建築物件巡查控管、提升建設品質，且現在已引進全台所有建案。

東捷資訊表示，建業的建案在品質管理流程非常綿密，從建屋到驗屋過程，會歷經品質建築／機電自主查驗、監理，再到營造驗屋，最後才會進入建設驗屋、點交。而建案不僅協力承包商眾多，各環節資料量也相當龐大。

過往營建業的資料多採紙本登錄，分析難度高，到交屋後的建物物問題追蹤、客戶進度回報，都是付之闕如。

東捷資訊表示，FSM支持不同階段的APP，可搭載於手機、平板，便於數位隨身記錄，能將所有案場產生的品質大數據資料完整記錄，也能跨案場歸納問題，並與承包商一同追蹤，未來也能延伸到大樓物業管理的服務斷層。

除營建業應用，東捷資訊表示，也協助全球健身器材外銷知名品牌建構全球FSM服務中心，應用於美、德、日、韓、星及台灣等全球6國，提升其數位服務能力，搭配該公司B2B全球服務派工網絡市場策略，達成製造業數位轉型，協助搶進未來居家健身的B2C新市場。

隨著企業對數位轉型的重視，東捷資訊積極布局，並結合數位化趨勢、根據客戶需求提供最適當的解決方案，加上新應用服務持續推出，對全年營運保持審慎樂觀看待。

(工商 )