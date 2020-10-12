新北市政府依《強制拆除違章建築收費自治條例》，繼9月連續拆除淡水、鶯歌2處違建，2屋主須支付拆除費用85萬元，今（12）日上午本欲針對板橋、土城、汐止曾是毒品分裝廠、賭場的3處違章建築進行拆除，但拆除大隊到場後，發現屋主似有警惕，均已雇工自拆，顯見市府鐵腕作風已獲成效。

根據《新北市強制拆除違章建築收費自治條例》，對危害公共安全、環境衛生、竊占公有地等公告5類20項違章建築類型，先寄發認定通知及估價通知，並限期自行拆除，若未自行拆除，將強制拆除並寄發繳款書，逾期不繳亦強制執行。經市府大刀闊斧執法，上述類型違章屋主不再心存僥倖，紛紛自行拆除違建。

拆除大隊今天本排定拆除板橋區國泰街、汐止區茄苳路涉經營賭場及土城區明德路曾為毒品分裝廠3處違建，但拆除大隊會同警方、消防等到場後，見3處違建均已由屋主雇工人拆除，惟汐止茄苳路違建雖已拆掉大部分，但仍未達標準，由拆除大隊續拆圍牆至達標，3案都不會向屋主收費。

(中時 )