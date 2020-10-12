桃園區坤成街一帶9月發生7起縱火案，讓消防員疲於奔命，桃警鎖定蔡姓男子，11日凌晨又見他意圖到大業路再犯，由桃檢檢察官葉益發和桃園警分局長林信雄率隊，順利在蔡家逮到人，但蔡男僅坦承大業路一案，其餘一概否認，警訊後依縱火、恐嚇取財罪嫌送辦。

桃園區坤成街、大業路一帶9月深夜頻遭祝融之災，不但法務部少輔院舊宿舍起火，一家幼兒園也在中秋假期一夜3起火災，1樓電腦主機室、2樓廁所及4樓樓梯間都遭殃，幸未造成傷亡，卻也讓打火弟兄疲於奔命，附近住戶人心惶惶。

一名身穿雨衣男子，11日凌晨近2時將一袋塑膠袋掛在大業路一幢民宅前，按鈴後就逃逸無蹤，屋主直覺有異報警，鑑識人員採證發現塑膠袋內藏有茶葉罐製成的假爆裂物和一封恐嚇信，調閱監視器發現雨衣男和日前縱火案出現的男子身形相似，立即報請桃園地檢署檢察官葉益發指揮，葉親自率隊前往蔡男住處緊急搜索順利逮人。

據了解，35歲蔡男有憂鬱症就醫紀錄，沒有精障證明，只承認茶葉罐是自己放的，其餘7起縱火案一概否認，辦案人員透露，蔡男過去在台南就有相關縱火紀錄，且都會故意挑監視器死角等處下手，或是直接把主機燒燬，警訊後仍依縱火、恐嚇取財等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )