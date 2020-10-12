台灣知名法醫高大成，出身醫師世家，無論學歷或經歷都比別人風光，他在節目中自爆曾欠下高達三億元債務。高大成接受《中時新聞網》專訪，談到年少時，父親過世，財產分家，兄弟各個都上億起跳，他自認清點財產，才發現僅剩50萬元，還揚言連一間房都買不起。

高大成爆欠債3億再哭窮 自認「無用」清點財產僅剩...

高大成進入法醫行列的第六年才漸漸越做越好，期間做了婦產科3年，又讀醫學博士花了4年，後來才發現，原來法醫職業真的沒辦法賺到錢，父親過世後，他坦言，財產分家，那時哥哥與弟弟的財產都是幾十億，只有我一個很少，不要說幾塊錢，在清點財產時，看到存摺的數字，讓我的眼淚都快滴下來了，想說怎麼才50萬，因為薪水不好，才決定回到臨床做內外科，加多減賺一點錢。

高大成自爆清點財產連一間房都買不起（圖/孫芳柔拍攝）

高法醫指出，當時年少輕狂，就是眼睛瞎了，以為家裡有錢，就能不用賺錢，他坦言，因為讀法醫，去現場看屍體時，就是因為別人都看不懂，只有我會，所以成就感就特多，其實講難聽一點就是臭屁啦。高大成說，當時只有自己跟楊日松博士做得比較好，所以楊博士後期中風，因信任我，所以都指派我去做。

高法醫表示，從事法醫職業這麼久，最難接受的還是味道及傳染病，以前驗屍環境很差，有時還會飄出臭味，每次要進解剖室，聞到那個臭霉味和肉味，都會想吐，不過現在環境有稍微好一點，至於傳染病，他表示，自己曾解剖一個遭槍殺的愛滋病死者，其中一發子彈卡到脊椎，高法醫想說把胸腔鋸開要花半小時，所以乾脆就直接帶著三層手套間接取子彈，殊不知被槍打到的骨頭碎掉刺到手，子彈取出後，手一直流血，也因這件事，他驗了十多年的AIDS，最後確定沒有罹患才安心。

（攝影/邱子軒、剪輯/陳威成）

(中時新聞網)