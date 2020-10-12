花蓮市雖幅員不大，仍有些社區位於山區，家長不克帶孩子到花市社福中心，因此提供「親子行動車」讓托育及社工人員攜帶玩具、繪本及教材主動出擊。（羅亦晽攝）

目前托育人員較為不足，考慮照護品質，因此一天僅能提供2名臨托服務。（羅亦晽攝）

孩子是國家未來的棟樑！花縣府長期推動弱勢家庭兒少關懷，因縣內幅員遼闊，相繼在北中南區設置5處社福中心，使社會福利下鄉就近提供服務；花蓮市多為雙薪家庭，因應家庭需求，選擇在花市社福中心增設全台第5個「定點臨時托育服務」，將於11月開辦，由專業托育人員給予家長即時性的育兒照顧與喘息協助。

花蓮縣府2018年開始從較偏遠鄉鎮分別設置4處社福中心，直到去年底回到花蓮市完成縣內第5處社福中心，今舉行揭幕儀式。因應市區家庭需求，花市社福中心除規劃「親子行動車」及「就業駐點」，更設置「定點臨時托育服務」，由專業托育人員臨時照護6個月至6歲兒童。

花蓮縣府社會處婦幼科長林鳳珠表示，經盤點後，發現花蓮市多為雙薪家庭，家長常常因忙錄或臨時有事情，無法照顧孩子，並在議員建議下，規劃「定點臨時托育服務」，成為全台第5個提供此服務的縣市。

林鳳珠提到，定點臨托聘用一個專職托育人員，並搭配負責行動親子車的托育人員，以花市社福中心為主要受託空間，提供固定場所及保母，讓家長才會安心，且位置座落在社福館，4樓親子館可以提供孩子活動空間。

林鳳珠說，因目前托育人員較為不足，加上照顧年紀較小的孩子，收太多會加重照顧量，考慮照護品質，因此一天僅能提供2名臨托服務；針對臨托申請方式，她建議家長3天前事先預約，若臨時有要事需要托育服務，則會視當天狀況安排分配。

雖然花蓮市幅員不大，仍有些社區位於山區，家長不克帶孩子到花市社福中心，因此提供「親子行動車」讓托育及社工人員攜帶玩具、繪本及教材主動出擊；「就業駐點」則考量市區就業人口與經濟需求，結合花蓮就業中心依據條件媒合就業。

(中時 )