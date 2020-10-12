蘋果(Apple)在發表會前送大禮！蘋果官方為了推廣 Apple TV+，提供 2019 年 9 月後售出的蘋果設備(Apple Watch)除外，都可享有免費試用 Apple TV+ 一年期的優惠，如今這個優惠即將在 10 月 31 日到期。但就在到期前，根據外媒報導，蘋果將會免費為你延長 3 個月，讓你無負擔的享受 Apple TV+ 到 2021 年 2 月底。

蘋果旗下的 Apple TV+ 影音串流平台，在 2019 年 11 月 1 日正式上線。針對2019 年 9 月後售出的蘋果設備(Apple Watch)提供的免費一年試用期，也將在 2020 年 10 月 31 日到期。但根據外媒報導，蘋果將會免費延長 Apple TV+ 期至 2021 年 2 月底。如果你好奇，你的 Apple TV+ 免費體驗期會到何時，可以進一步來了解。

情況一：如果在2019 年 9 月後購買蘋果設備用戶，在 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日之間啟用 Apple TV+ 免費體驗一年期的話，蘋果將會為你延長到 2020 年 2 月底截止。

情況二：如果你是在 2020 年 2 月份之後才啟用 Apple TV+ 一年期體驗，則因為免費體驗期本來就會到 2021 年 2 月之後才結束，情況不會改變。

情況三：如果你在免費延長的這三個月(2020 年 11 月至 2021 年期間)，你的訂閱方案是有付費的話(例如購買 Apple TV+ 年費方案、或是以單月方式訂閱 Apple TV+)，蘋果都會將相同金額的回饋金寄到你綁定的 Apple ID 中成為你的 credit，讓你可以使用來訂閱或購買其他 App Store 內容或是 iTunes 內容。

情況四：你的 Apple TV+ 付費訂閱方案如果預定在 2020 年 11 月至 2021 年 1 月之間續訂，則蘋果會免費為你延後到 2021 年 2 月，期間不需要再付訂閱費用。

根據《9to5mac》報導，自動延長 Apple TV+ 免費體驗期的改動，使用者不需要執行任何動作，但是預計蘋果會在近期內向用戶寄出提醒信件，告知這項貼心的優惠。

外媒報導並沒有深究蘋果為什麼會為用戶再度延長 Apple TV+ 免費試用期的原因，蘋果方面也沒有對外公布。但有可能跟 Apple One 的推出有關，也有可能是與蘋果衡量目前 Apple TV+ 平台內容對於用戶的吸引程度也有部分關係。

(科技)