彰化市每年針對70歲以上長者加發500元敬老金，今年有2萬3636人受惠。百歲人瑞另致贈一片金鎖片，今年彰化市百歲人瑞有27位，彰化市長林世賢上午親自為102歲蔡金水掛上公所送的金鎖片。（謝瓊雲攝）

彰化縣65歲以上人口達21.3萬人，高齡者比例逼近16％，今年縣府重陽敬老金共編列2.5億餘元，不少鄉鎮市還拚加碼，多數是500元；花壇鄉公所今年首度加碼1千元，福利最好的大村鄉更自去年起就加碼「二、三、六」，活得愈久、領得愈多，羨煞隔壁鄉鎮銀髮族！

彰化縣65歲以上長者21萬3143人，和209位百歲人瑞，編列發放2億5145萬8千元敬老金；65歲以上每人1000元，百歲人瑞每人1萬元加金鎖片。另針對社福戶加碼，65至79歲每人3000元；80至89歲每人6000元；90歲以上每人9000元。

不少鄉鎮市都自行編列經費再加碼，員林、和美、鹿港等65歲以上可再領500元，彰化市則是70歲以上多500元；員林市另針對全市13位百歲人瑞加贈金戒指、彰化市27位人瑞也多一片金鎖片。

花壇鄉8月才針對全鄉鄉民發放1000元振興經濟紓困禮金，今年也首度針對65歲以上長者，再加發1000元重陽節敬老禮金，5日起就提早開始發放，至今已發出8 成。

最令人羨慕的當屬大村鄉，受到正新輪胎老董羅結夫妻的遺產稅嘉惠，自去年起65歲以上有2000元、80歲以上則領3000元、90歲以上可領到6000元，總計有5065名長者受惠。其中，全鄉唯一一位今年剛滿百歲的人瑞，除了縣府1萬元禮金和金鎖片，將可再領到大村鄉加碼的1萬元，福氣滿滿！

(中時 )