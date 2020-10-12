台東市豐原里居民反對設置堆肥場，12日持白布條到台東縣議會陳情 。（莊哲權攝）

台東市豐原里居民反對設置堆肥場，12日持白布條到台東縣議會陳情 。（莊哲權攝）

台東縣利嘉溪畔有業者將興建禽糞堆肥場，周邊3個里的居民擔心影響生活品質，50多位里民12日持白布條前往台東縣議會陳情，表達「場在人亡，誓死抗爭到底」的決心，希望縣議會協助，擋住會造成環境汙染的堆肥場。

台東市豐原、豐里地區四周已經有垃圾掩埋場、垃圾焚化廠、流浪動物收容中心等高汙染源的場所，台東市民代表陳慶忠說，所有的行政單位都把當地視為荒煙蔓草，「有什麼東西都放在我們這裡」，現在又要設禽糞堆肥場，而且已經接近完工，請議會能監督縣府，撤回興建許可。

台東縣議會召開臨時會12日開幕，為了這項陳情案特別變更議程，要求縣府農業處說明；農業處長許家豪表示，該家禽糞堆肥處理場是依照農委會容許使用的規定提出申請，程序合法，縣府依法不能拒絕，唯後續營運許可之核發，屬農委會權限。

議員陳銘風指出，該堆肥場的程序均合法，地方政府也很無奈，站在議會的立場，只能嚴格把關，希望縣府持續與里民及業者溝通。林參天痛批，縣府事前未辦公聽會、說明會，先給建照，再說權責歸中央，想用偷天換日的手法掩護業者，議會絕不同意。

議長吳秀華表示，在核發興建許可之前，縣府應有更周延的考量，許多議員也都很關心此案，議會16日安排縣府提案審查會議，會併同人民陳情案一起處理。

(中時 )