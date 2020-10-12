網銀基金會籌備將結合弱勢學童課輔與供餐的圖書館「拾本書堂」，獲贈書籍響應。（盧金足攝）

網銀基金會積極籌備將結合弱勢學童課輔與供餐的圖書館「拾本書堂」，拾本書堂盼寶藏好書、提供最溫暖細緻的關懷。「星月相映姊妹會」為支持募書活動、豐富拾本書堂館藏，在會長蔡禎玉號召下，整理一千多本的好書做愛心捐贈，12日應網銀基金會之邀，在拾本書堂舉行捐贈儀式，希望書香飄進社會、校園。

「星月相映姊妹會」由多名企業夫人及各行各業事業有成的女性所成立的姊妹會，姊妹會常安排主題式多元學習，努力追求新知、積極充實自我外，成員們也十分熱心公益。

近期在網銀基金會執行董事陳大鈞的邀請下，她們欣然答應響應募書活動，社團姊妹們用心整理、匯集許多適合孩子們閱讀的好書，透過豐富書堂書籍，鼓勵學子好好讀書，養成愛讀書、多讀書、好讀書的良好習慣。

捐贈儀式當天由網銀基金會執行董事陳大鈞頒贈感謝狀，姊妹會會長蔡禎玉提及為了響應好書募集活動，姊妹會成員們通力合作，匯集與整理作業持續了近一個半月，這些書籍從國小到大學的課外書籍都囊括，包含新書共約一千餘本，期待由自身做起、達到拋磚引玉的效益，誠如星月相映姊妹會標語，「星月相映傳心意，溫馨幸福姊妹情」，傳遞溫馨幸福的心意，撒下一顆善種子，讓愛與溫暖在每個地方每個角落發光發亮。

網銀基金會執行董事陳大鈞表示，拾本書堂好書募集活動持續進行中，適合大人、小孩閱讀的好書都邀請各位熱心公益的朋友們不吝捐贈，成就一座結合公益與文教的圖書館「

拾本書堂」，更是感謝星月相映姊妹會的大力支持，愛心捐贈的書籍不僅乘載祝福，更象徵著希望、改變與溫暖關懷。

(中時 )