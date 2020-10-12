台北市議員羅智強質疑監院查覆有關他政治獻金裡，張君等四人姓身分證字號配賦不符有誣賴之嫌。監察院下午表示，個人捐贈資料均依政治獻金法規定，向內政部查詢。被查核人系爭4筆捐贈之身分證字號，在內政部戶政閘門系統裡確實查無資料。

內政部戶政司則澄清，會引發風波，主要是相關資料是1991年電腦化以前的舊戶政資料，而監察院只申請嫁接電腦化後的新資料，因此才查不到。

監察院表示，本案源自今年5月20日監察院廉政委員會第5屆第69次會議決議抽查後進行查核，監察院公職人員財產申報處於同年8月26日將查核名單中的「個人捐贈」身分資料，經由查核系統以「戶役政介接名單匯出」，同日經內政部戶政司回傳本案有4筆身分證字號「查無資料」，監察院公職人員財產申報處遂於9月21日函請被查核人查明正確之姓名或身分證字號後函復監察院。

監察院並說，系爭4筆個人捐贈姓名及身分證字號不吻合，經同年9月21日函請被查核人查明釐正後，9月29日已函復到院，並表示「其中捐款6萬1千元之捐贈者國民身分證統一編號無誤，另3人無從聯繫且捐款未逾新台幣1萬元，請視為匿名捐款處理。」監察院公職人員財產申報處為確認資料，9月30日於「內政部戶役政資料電子閘門系統」再次查詢此4筆資料，仍查無資料。

監察院新聞稿表示，目前已將3筆依法改列匿名捐贈外，關於逾3萬元的捐贈，再於10月5日函請內政部戶政司提供完整記事的戶籍資料，以確認該捐贈者是符合規定。

監察院表示，依政治獻金法第7條規定，受理查詢機關為內政部，內政部掌管個人身分證統一編號、戶籍等資料。監察院依法查核擬參選人收受個人捐贈的政治獻金，相關資料均依法向內政部戶政司查詢取得，相關程序也均依標準作業流程處理，被查核人也於9月間函復表示3筆捐贈改列匿名捐贈在案，也無涉裁罰問題，監察院公職人員財產申報處已多次對外說明作業程序，絕無針對性，差異性，都是依法查核處理。

(中時 )