針對近日報導，離島地區因今（109）年國民旅遊大爆發，產生大量垃圾，其中綠島掩埋場因鄰近觀光勝地-「哈巴狗與睡美人岩」，有垃圾飛散影響環境品質之問題，環保署表示，去年12月即已核定補助綠島掩埋場防止垃圾飛散之改善經費，該改善工程已於今年10月7日完工，可有效防止垃圾飛散。

環保署表示，因綠島觀光客產生大量垃圾，環保署去年12月為解決綠島掩埋場暫置垃圾飛散問題，即核定補助綠島鄉掩埋場改善計畫經費350萬元，於掩埋場四周加裝圍籬，防止強風吹散垃圾，該工程已於今年10月7日完工，另其他離島地區包含澎湖縣、金門縣及連江縣等，環保署也核定補助3,912萬元辦理8個掩埋場的改善，以避免掩埋場中之垃圾對環境造成影響。

環保署表示，離島地區因觀光客爆增，地方政府應積極推動綠色觀光，加強宣導遊客配合資源回收及源頭減量，以減輕垃圾處理的壓力，對於垃圾暫置於掩埋場者，亦應依規定做好場內整理整頓及環境維護等工作，以避免對周遭環境造成影響。

(工商 )