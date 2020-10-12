台東基督教醫院創辦人譚維義，遠從美國來台奉獻行醫30餘年，感人事蹟改編為漫畫、動畫外，紙風車劇團也在2014年推出兒童劇《後山天使》。（趙雙傑攝）

台東基督教醫院創辦人譚維義與妻子譚秀麗，遠從美國來台奉獻行醫30餘年，感人事蹟改編為漫畫、動畫外，紙風車劇團也在2014年推出兒童劇《後山天使》，巡演至各地文化中心及偏鄉。今年6月，紙風車劇團遭逢祝融之災，已退休返美定居的譚維義，也在今(12)日造訪紙風車劇團，為團隊加油打氣。

看著新聞畫面裡熊熊燃燒的火焰，漸漸吞噬存放道具布景的房屋，譚維義也不禁搖頭惋惜。他感嘆，上帝給了人類兩個禮物，一個是水，另一個就是火。火若能用在對的地方，會非常好，若用得不對，就非常糟糕。

譚維義此回訪台是因台東基督教醫院啟用癌症醫療大樓，他特地在小兒子陪伴下，前來見證醫院里程碑。現年高齡91歲的譚維義，雖需依靠助聽器及助行器，但仍氣色紅潤，談話鏗鏘有力，2周前還去潛水。他笑稱，小兒子現在充當他的右耳，助行器則是自己的賽車。

譚維義表示，來台灣一切都很開心，風景好、氣候好，看到以前認識的人也有趣，「因為我覺得自己一點都不老，但以前外科手術的助手小姐，現在都變成祖母了，很好玩。來台灣一點都不覺得累，精神都提高了。」

為了迎接譚維義，紙風車劇團也特別剪輯了譚維義夫婦來台行醫的紀念影片，讓譚維義從年輕時代回顧至今，以及當時欣賞舞台劇《後山天使》首演的模樣，更贈送他繡有「譚維義」字樣的紙風車鴨舌帽。當譚維義看完影片後，卻也不禁思念起自己去年過世的妻子譚秀麗，一度哽咽落淚。

譚維義表示，譚秀麗生前很喜歡台灣，生前她曾因中風而一度連孫子都認不得，讓他很難過。回台灣也令他不斷回憶起妻子，「我難過的時候，我就禱告，很少人能有66年的喜樂婚姻，還有這麼多子孫，想到這我就不哭了，我就好了，心靈又有了平安。」

紙風車劇團團長任建誠表示，舞台劇《後山天使》的道具布景幾乎都在火災中燒掉了，但譚維義夫妻當年來台，也是甚麼都沒有，一封信、一封信的募款籌措醫院經費，從零開始。這些事蹟也大大鼓舞了紙風車，能夠效法譚維義夫婦的精神，一切重頭開始。

(中時 )