榮獲美國廣播電視文化成就獎（Peabody Awards）的 Apple TV+ 原創影集《狄金生》（Dickinson），第二季即將回歸！首段預告片已經推出，且蘋果同時宣布將續訂第三季。

由海莉史坦菲德(Hailee Caribe Steinfeld)主演及擔任執行監製的全新一季《狄金生》將於 2021 年 1 月 8 日推出一至三集，其後逢星期五更新一集。第二季劇情講述艾蜜莉的低調才女生活將有轉變，逐步邁向成名之路，同時也發現名氣的代價。《狄金生》第二季將由海莉史坦菲德與原班演員珍克拉考斯基 Jane Krakowski等，連同特別飾演「死神」一角的 Hip Hop 歌手 威茲卡利法 Wiz Khalifa 回歸演出。

《狄金生》的執行監製包括 Alena Smith、Michael Sugar 及 Sugar23 Productions 代表 Ashley Zalta；Anonymous Content 代表 Alex Goldstone；wiip 代表 Paul Lee、Josh Stern；以及 Hailee Steinfeld。Alena Smith 同時擔任編劇及節目統籌。《狄金生》由 wiip、Anonymous Content 及 Sugar23 聯合出品，節目第一季獲頒 Peabody Award 以及 GLAAD Media Award。

Dickinson — Season 2 Date Announcement l Apple TV+

Apple TV+ 可於 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、指定的 Samsung 及 LG 智能電視、Amazon Fire TV 和 Roku 裝置上的 Apple TV app，或在 tv.apple.com/hk 上收看。消費者可享 7 日免費試用，試用期後每月收費 NT$170。Apple TV app 將稍後在 Sony 及 VIZIO 智能電視上登場。在限時優惠期間，顧客購買全新 iPhone、iPad、Apple TV、Mac 或 iPod touch，即可享一年免費 Apple TV+ 訂閱服務。這項特別優惠將於合資格裝置首次啟動後的三個月內適用。

(科技)