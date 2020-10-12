義賣所得將納入好日子愛心大平台助弱勢。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北歡樂耶誕城即將開城，環保局將於11月21日在市民廣場舉辦「耶誕環保挖寶趣-跳蚤市場」義賣活動，鼓勵民眾將鮮少使用、功能完好的二手好物，交給新北市清潔隊循線收運資源回收車，或各區清潔隊的「好物窗口」，讓二手好物在跳蚤市場重獲新生，義賣所得將納入好日子愛心大平台助弱勢，即日起至11月18日止募集截止。

環保局表示，新北市已連續6年辦理「新北耶誕環保挖寶趣-跳蚤市場」義賣活動，過去5年累積義賣善款共308萬，去年活動更有超過500人熱情參與，深受民眾喜愛，環保局即日起至11月18日止發起「好物召集令」，募集外觀及功能良好的玩具、衣服、包包、書籍、小家電、小家具及腳踏車等二手好物，歡迎民眾捐出舊愛，讓物資延命也讓愛心延續。

環保局指出，考量疫情影響，民眾出國旅遊機會大幅減少，環保局將規畫「偽出國」體驗二手好物義賣攤位，不論是旅居臺灣的外籍朋友、新住民或市民朋友，歡迎大家共襄盛舉捐贈充滿異國風情的二手好物，和環保局共同打造獨一無二的國際化攤位。

環保局表示，今年將設48個義賣攤位，所得也將全數納入新北愛心大平臺「弱勢兒童少年生活扶助」相關專戶，幫助急難的弱勢家庭，以降低孩童忽略或受虐事件，幫助弱勢孩子順利就醫、溫飽及學習。活動詳情可至新北市環境保護局網站查詢。

(中時 )