民眾購買路邊行動水果攤販售高單價水蜜桃，回家打開竟然全是爛掉發霉的不良品。想回到原地退貨時，商人竟已逃之夭夭，讓他氣炸。（摘自爆怨公社）

買水果一定要檢查！一位民眾爆料，路邊行動水果攤販售高單價水蜜桃，一顆要價近300元。購買一箱回家打開竟然全是爛掉發霉的不良品。想回到原地退貨時，商人竟已逃之夭夭，讓他氣炸。網友更透露黑心行動水果攤的暗黑秘辛。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，原PO父親在新北蘆洲某處看到有行動攤商在販售水蜜桃，雖然1顆近300元並不便宜，想說天色已晚捧場一下，看水蜜桃外觀還算漂亮，就買了一箱。

原PO表示，沒想到回家一打開，整箱水蜜桃都爛掉發霉「爛得爛，發霉的發霉」完全沒一顆能吃。當下立刻出發前往水蜜桃的販售地點，但老闆已經跑了。讓他無奈地說，「以後買人家裝好的水果要檢查，要檢查！要檢查！要檢查！」

網友一看照片也紛紛幫高調表示「皮都皺了，梗也黑了，看起來就不新鮮啊」、「這太過分了吧！這樣騙人良心被狗吃了」、「水蜜桃過季了，不知道放多久了.....」、「裝箱時可能就被換成不良品了」。貼文一出，不少網友也分享，外面真的有很多不良果商，「明明看起來都很漂亮，也挑新鮮的。回家裡面都爛了」。呼籲臨時擺設的流動攤最好不別消費，「移動式的這種少買，都是撿來撿去的」、「路邊水蜜桃不要買，心痛的新台幣」。

網友建議，在外購買高單價的水果，每一顆最好請老闆拆開讓你們檢查，尤其水蜜桃這高單價水果，最好要找固定店家。而水蜜桃旺季主要在7月，現在這季節買水蜜桃最好去大賣場買，能換也比較有保障。

還有一位網友透露，以前曾問在大型水果賣場打工的朋友「一些沒辦法賣的水果怎麼辦？」朋友表示，「有些可以削皮切塊賣，有些沒辦法的有人會來便宜收…」。網友也痛批黑心賣家，「做生意這麼不老實、就算賺到錢、最後將失去更多」、「做生意做成這樣其實很可悲」。

(中時新聞網)