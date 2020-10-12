台中市北區中華路2段173巷，寂靜小巷弄打造文創巧思景點。（張妍溱攝）

古色古香的社區，有懷舊矮房老屋，普普風格的3D彩繪牆。（張妍溱攝）

台中市北區中華路2段173巷，寂靜小巷弄打造文創巧思景點，當地居民與學生攜手，利用小巷弄2邊的牆面，畫出精彩畫作，民宅牆壁以農村及都市街道做為3D彩繪牆主軸，再融入普普元素的運用，不僅讓道路景觀更加活潑有朝氣，也成為民眾打卡拍照熱點。

獨居85歲賴姓阿嬤說，居家外圍牆污穢不堪，日前透過台中科技大學財經系的學生們協助下，化身為彩繪牆，看著住了20多年、斑駁、毫不起眼的灰色牆面大變身，鄰居一些阿公阿嬤都跑到她家外面的圍牆欣賞，開始仿效，附近外牆一併完成一幅一幅美麗的圖案。

中華路2段173巷弄內、短短近200公尺的3D彩繪牆面，除了有早期農夫下田插秧、牛拉犁耕田等重現農村生活情境畫面，還有都會區的美食及生活場景，讓遊客回味台灣早期農村生活，在小巷弄中漫步，還有地圖導覽，就能發現不少小驚奇。

北區中華路2段173巷，古色古香的社區，有懷舊矮房老屋，普普風格的3D彩繪牆，繽紛了原本老舊斑駁的老屋牆面，變身為五彩繽紛的彩繪牆，營造懷舊復古風情，還有1輛復古風「大機車」象徵帶您一起輕旅行，有不少民眾經過時駐足拍照，成為打卡熱點，為舊社區注入新活力。

(中時 )