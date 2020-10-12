雲林縣去年觀光旅遊人次達880萬，今年統計至9月已達790萬人次，雲林縣政府文化觀光處策馬加鞭，12日舉行台灣好行草嶺線啟動記者會，推出草嶺旅遊新選擇，搭配鄰近景點，邀請民眾到草嶺享受山林芬多精。
雲林縣古坑鄉草嶺今年獲得交通部觀光局選為經典小鎮，雲林縣府也致力推廣草嶺光觀，今年9月台灣好行專車啟用，從斗六火車站行駛至大草嶺地區。
沿途經過勞工育樂中心（鵝童樂園）、荷苞山桐花公園、草嶺公園、東碧山莊等景點，每周三至周日行駛，每日四班車往返。古坑鄉長沈勝騰表示，歡迎民眾來草嶺旅遊，周邊有許多景點，一天玩不完，最好是到古坑過夜。
雲林縣共有2條台灣好行路線，除草嶺線，還有北港虎尾線、斗六古坑線，民眾只要搭乘任一路線皆可享8折優惠。雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，縣府再加碼抽獎活動，最大獎項為價值8000劍湖山雙人房，歡迎民眾來秋遊雲林。
(中時 )
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