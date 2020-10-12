遠傳電信（4904）12日公佈9月自結合併營收59.59億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.48億元與5.87元，9月單月每股盈餘（EPS）為0.18元。

累計至今年9月，遠傳合併總營收566.94億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為206.99億元與64.69億元；自結之稅後每股盈餘（EPS）為1.99元，較去年同期略低2％。

遠傳表示，第三季淨利超越財測目標達到104％，累計今年1～9月EPS亦超越前三季財測目標達到105％。

遠傳行動通訊業務表現穩健，不僅月租型用戶數穩定成長，月租型客戶流失率僅1.02％，再創歷史新低。

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(工商 )