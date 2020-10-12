中華電信12日公布自結營收概況，9月營收188.7億元，每股盈餘0.37元。

9月合併自結營收較去年同期增加，主因大型專標案入帳帶動資通訊專案營收增加，網際網路應用加值營收及數據網路營收亦增加，抵銷手機銷貨收入及行動服務營收的減少，營業成本及費用為155.3億元，較去年同期增加，主因資通訊專案成本及攤銷增加，抵銷商品成本及網路互連費用的減少；營業淨利為36.0億元；稅前淨利為36.6億元；歸屬於母公司業主之淨利為28.4億元；每股盈餘為0.37元。

與第三季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至9月底止，光世代寬頻用戶數為362.6萬戶，60Mbps以上的客戶數226.8萬戶，其中，300Mbps以上客戶達40.7萬戶。MOD客戶數達208.0萬戶，行動用戶數達1,127.4萬戶。

(工商 )