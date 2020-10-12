二極體廠虹揚-KY（6573）公告九月份營收1.51億元、月增4％，這是自七月份以來，連續第二個月營收上揚，也再創今年的單月營收新高。

虹揚-KY發言人程御峰表示：「今年因為疫情影響，自年初開始，大多數公司都因為經貿環境與物流運輸的巨大變化，在營運上遇到不小的挑戰，不過虹揚-KY在進入第三季以後，營收逐漸維持穩定進步的狀況，儘管九月份營收較去年同期略微減少4.1％，不過相較於八月份仍有進步，希望能夠繼續保持下去。」

「目前虹揚-KY的兩大產品-太陽能二極體與橋式整流器-出貨保持穩定，各約佔銷售的37、38％左右，緊接著要遇到兩岸都放了許多連假的十月份，營收勢必會受到影響，虹揚-KY仍會保持審慎的態度，謹慎面對營運的挑戰。」程御峰補充說。

積極開發MOSFET領域的虹揚-KY，九月底再推出一款新的低導通阻抗超接面高壓MOSFET，具備耐高壓、低導通阻抗與快速切換之特性，適用於電源充電器一次測開關應用，也讓虹揚-KY的MOSFET產品線更加齊全。

(工商 )