印尼、韓國央行本周召開決策會議，預料兩國利率政策將按兵不動。分析師認為，印尼央行繼續透過量化寬鬆策略，支撐這個東南亞最大經濟體，韓國央行則在家庭負債以及房價節節攀升的考量下，應會讓利率維持現狀。

據路透調查34位分析師看法，全數預料韓央行14日（本周三）決議基準利率維持在0.5％的歷史低點。先前因新冠病毒疫情爆發，使央行調降利率75個基點。

在提供到明年預測的27位分析師中，22位認為韓國央行到2021年底前利率政策不會改弦易轍，另5位則認為央行升息時間點在2021年下半。

Eugene投資證券公司分析師申東守（Shin Dong-Soo，音譯）指出，因疫情仍不明以及經濟復甦緩慢，韓國央行料將維持寬鬆立場，同時在擔憂金融失衡的考量下，進一步寬鬆的機率不大。

事實上，8月央行會議紀錄顯示，決策委員同意利率須維持寬鬆一段時間，但部分委員提及必須更高度關注金融失衡的情況，因家庭負債與房價節節上揚。

印尼央行訂於13日（周二）開會，根據路透調查27位分析師看法，25位預估央行七天附買回利率會持平在4.0％，此利率水準已從7月延續迄今。另2位認為利率會調降25個基點。

印尼今年已降息4次，合計利率調降100個基點，同時也購買公債、放寬放款規則，俾以提振備受疫情打擊的經濟。

(工商 )