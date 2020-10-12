北部1名賴姓男子深受膝蓋痛舊疾困擾多年，經友人介紹且蒐集資料後，南下到衛生福利部苗栗醫院求診，並接受微創手術，術後恢復良好，第5天還能獨立下床走路，順利康復出院。

苗栗醫院表示，膝關節是人體最大的關節，主要功能是支撐體重及提供良好活動度，而嚴重退化性膝關節炎，會導致膝關節疼痛、僵 硬、變形，甚至活動受到限制，影響日常生活。苗栗醫院骨科醫療團隊憑藉精湛微創手術特色「時間短、傷口小、疼痛少、復原快」等，幫助許多鄉親，甚至東南亞國家等地的患者跨海特地前來尋求擺脫膝蓋痛的手術治療，獲得許多民眾極高滿意度和信賴感。

苗栗醫院骨科醫師施國正帶領骨科醫療團隊以純熟的微創手術，為賴男一次完成兩側膝關節手術，術後恢復良好順利出院。施國正表示，一次開兩側膝關節，以純熟的技術和團隊照護絕非難事，主要需評估年齡在75歲以下、沒有慢性病、工作團隊間的默契和照護，以及手術間的細節和對病人安全的把關，每個細節都要評估到位。目前已累積手術案例已超過4500例，不斷精益求精，連續2年通過國家生技醫療產業策進會審查，獲頒SNQ國家品質標章，繼續為發揚膝關節手術，造福更多民眾而努力。

施國正表示，關節置換手術是安全且有效緩解疼痛的手術，可同時矯正腿型，並幫助病患恢復正常的活動，若病患膝關節因關節炎或是嚴重傷害，連走路以及爬樓梯簡單的活動都很難執行時，或是在坐著、躺著、休息時都感到疼痛，接受藥物和使用輔具等非手術治療都沒有效果時，就應考慮接受全人工膝關節置換手術。

部立苗醫院長李明輝進一步說明，全膝人工關節置換手術對嚴重退化性膝關節的病人治療效果良好，可使原本因關節炎變形及疼痛而不良於行的患者，能恢復正常的行走能力，重拾健康快樂的生活品質。

李明輝推崇施國正微創手術特色；時間短、傷口小、疼痛少、復原快等特色，正可以大大減少病人害怕疼動的焦慮，施醫師開刀之餘也經常發表論文分享，十分難得，堪稱文武雙全，是令人尊敬的杏壇典範，期許持續守護苗栗鄉親，秉持SNQ精神，維持最好的醫療品質，繼續為鄉親做最大的貢獻。

(中時 )