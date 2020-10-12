新冠肺炎疫情讓原本就相當脆弱的全球經濟正式迎來10多年最大衰退，台股也在今年3月一路崩跌，在國安基金在3月19日召開臨時委員會議，決議授權啟動護盤，並在4月13日、7月15日分別召開例行委員會議，決議繼續護盤，最終在今(12)日召開第三季例行委員會議，決議國安基金退場。在這207天，國安基金宣示護盤，讓投資人重拾信心，活絡市場交易，國安基金投入約7.6億元，未實現損益約為2.5億元，投報率達3成。

國安基金從3月20日進場護盤椅來，當日台股收盤落在8681.34點，截至10月12日收盤，指數落在12955.91點，不僅收復今年以來跌勢，更突破1990年2月12日的12681點歷史高點。同段時間，台股權值王台積電也從3月20日的收盤價270元，10月12日收在460元，漲幅達70%。

從國安基金第三季季報來看，投入約7.6億元，未實現損益約為2.5億元，國安基金投報率約3成，財政部長蘇建榮今早在立院也表示，國安基金歷次績效都不錯，過去6次出手只有1次虧損，這也是國安基金進場護盤史上第二長。

國安基金今日召開的例行委員會議，認為台灣疫情控制得宜，經濟成長相對其他國家優異，且台股累計漲幅已逾4成，決議通過國安基金退場。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，面對美國總統大選、新冠疫情感染持續擴大等問題，恐影響全球金融巿場，國安基金都會持續密切關注，必要時會再度開會進場護盤。

(中時新聞網)