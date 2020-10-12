迎接九九重陽節，金湖鎮公所委託全台唯一「官窯」金門縣陶瓷廠設計「福祿壽」系列瓷瓶，灌裝金門酒廠優質高粱酒，推出具收藏價值的敬老主題酒，預定16、17日連2天在各里辦公處贈送給65歲以上老人，向走過艱辛歲月的長者致敬。

金湖鎮公所說明，這款以美酒加名瓷的「福祿壽」600cc58度裝主題敬老酒﹐贈送對象為年滿65歲以上（44年10月25日）、108年10月25日前設籍金湖鎮的鎮民，憑身分證或戶口名簿、印章親自領取，或委託代領人攜帶證件、雙方印章代領。因故無法領取者，可於10月19日至11月30日上班時間內，至鎮公所2樓社會課領取，逾期視同放棄，不予補送。

接受委託設計的陶瓷廠老師傅董加添表示，今年敬老「福」字主題酒，在酒瓶畫上「蝙蝠」，取其「蝠」與「福」諧音，正是中國人豐富的想像力和實用哲學，結合而成象徵好福氣的吉祥物。

鎮長陳文顧、鎮代會主席蔡乃靖將相偕赴各里向長輩賀節，祝福老人家健康長壽，鎮公所也將於明、後年陸續推出「祿」、「壽」字敬老酒，全系列的主題酒很有紀念意義和收藏價值，受到鄉親的矚目和期待。

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(中時 )