日本游泳名將瀨戶大也在9月下旬被抓到婚外情，他個人也坦承不諱，因而日本輿論界開始排山倒海的出現批評聲浪，沒想到最新消息出爐，日本游泳協會僅有可能做出懲處動作，卻不會取消瀨戶大也的東京奧運參賽資格。

現年26歲的瀨戶大也，2013年開始嶄露頭角，先在巴塞隆納世錦賽拿下400公尺混合式金牌，緊接著又在2015年喀山成功衛冕，2019年光州更是一舉奪得200公尺混合式以及400公尺混合式雙金。

瀨戶大也在2016年里約奧運的400公尺混合式拿手項目發揮不理想，只獲得一面銅牌，隔年參加台北世大運，報名參加4個項目，勇奪400公尺混合式與800公尺自由式接力雙金，200公尺混合式與200公尺蝶式雙銀。

瀨戶大也在2017年5月還沒來到台灣參加世大運的時候就透過網路宣布與跳水運動員馬淵優佳結婚，同年10月舉辦婚禮，女兒在2018年出生。

已取得東京奧運入場券的瀨戶大也，由於受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運被迫延後至2021年，沒有比賽也沒有訓練的瀨戶大也，在9月23日被拍到與一名女性出入廉價旅社的照片，瀨戶大也立刻承認出軌。

瀨戶大也今日前往日本游泳協會接受倫理委員會的詢問，日本泳協會後表示，委員會將在明天公布最終判決。據了解，日本泳協極有可能會做出懲處，但並不會取消瀨戶大也的奧運參賽資格。

(中時 )