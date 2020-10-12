今(12)日立法院朝野協商提案，聯席審查萊豬9項行政命令，本週進入重頭戲，先由衛環委員會祭出公聽會，並邀請衛福部長陳時中列席進行攻防。但有親綠粉專質疑公聽會邀請名單，並稱藍營是聯合韓粉反美。對此，有網友忍不住回嗆，怎麼又開始牽拖韓國瑜？「睛業障重嗎？」

親綠臉書粉專《只是堵藍》今發文質疑，由蔣萬安出任召委的反美豬公聽會名單很奇怪，並稱這其實是國民黨和韓粉合流反美。對此，挺韓粉專《比特王》則表示，目前由蔣萬安擔任召委邀請幾位專家來參加萊豬公聽會，不是反美豬，並反批《只是堵藍》「睛業障重嗎？」。

該粉專還指出，公聽會邀請名單上的人都是專業人士，「這個側翼又開始牽拖韓國瑜...」，並揶揄道，「其實你們才是鋼鐵韓粉吧！什麼事情都能扯上老韓來當作煙霧彈真的很可憐......拿點專業出來好嗎？」

網友也留言回應，「這些人沒有韓國瑜就沒辦法過日子了吧」、「想辦法蹭韓，腦子實在進水嚴重」、「他們最怕的人是韓，所以盡量黑韓，殊不知韓粉就是中華民國粉」、「都是韓國瑜，什麼都說他就沒事了」。

目前由蔣萬安擔任召委 邀請幾位專家來參加 萊豬公聽會 不是反美豬 （只是堵藍眼睛業障重嗎？） 這些都是專業人士 這個側翼又開始牽拖韓國瑜... 小編常常覺得 其實你們才是鋼鐵韓粉吧！ 什麼事情都能扯上老韓來當作煙霧彈 真的很可憐...... 拿點專業出來好嗎？ 由比特王發佈於 2020年10月11日 星期日

(中時新聞網)