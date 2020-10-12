南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希，日前入圍世界貿易組織（WTO）秘書長末輪選舉，將與奈及利亞籍前世銀常務副總裁奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）進行對決。據韓聯社報導，南韓總統文在寅12日在青瓦台親自主持為俞明希舉行的助選會議。

據青瓦台發言人姜珉碩披露，文在寅在會上表示，今後要不斷強調俞明希是改革WTO的最佳人選，將在剩下的競選期間透過外交函件、首腦通話等手段不遺餘力支援俞明希。文在寅指示國務總理丁世均積極開展總理外交，針對共同民主黨黨首李洛淵任總理期間訪問過的國家，展開助選活動。

據韓聯社報導，會議自當天上午11點起持續1個小時，俞明希、丁世均、外長康京和、產業通商資源部長成允模、國務協調室長具潤哲、總統幕僚長盧英敏、國家安保室長徐薰、第二副室長金鉉宗等人與會。

俞明希對文在寅的支援致謝並表示，10月19日至27日是最後一輪競選期，這一期間將開展有針對性的拉票遊說活動，爭取在各大洲均衡得票，獲得所有WTO成員國的支援。

姜珉碩表示，政府將動用一切可用力量，分工協作體系地支援俞明希競選。

WTO計劃本月下旬至下月6日進行末輪磋商，11月7日前得出最終結論。在最後一輪磋商中，164個成員國只能選擇一名候選人。若俞明希成功當選，她將成為首位WTO女秘書長，同時成為首位南韓籍WTO秘書長。

(中時 )