Microchip Technology Inc.近日宣佈推出全新系列PIC超低功耗（XLP）微控制器，協助系統研發人員在設計電池供電和其它功耗敏感型的應用時，且無論是否需要LCD顯示幕的產品，都可以輕鬆添加一系列的創新功能。新推出的PIC24F GU和GL系列微控制器整合了14款獨立於核心的低功耗周邊（CIP），無需中央處理單元（CPU）干預即可工作，其中包括稱為自主動畫LCD的CIP。

大多數顯示應用都涉及一些常見的動畫，如週期性地交替顯示和像素閃爍來指示操作。透過使用具有自主動畫功能的整合LCD驅動器，開發人員可以直接透過CPU呼叫來使用大部分的簡單的動畫副程式，即使在低耗電的打盹（Doze）、閒置（idle）或休眠（sleep）模式下也能實現動畫顯示，達到最佳的節能效果。

為協助快速設計此類顯示介面，新系列微控制器可採用MPLAB周邊程式產生器（MCC）進行開發。帶有LCD顯示規劃的圖形程式設計環境有助於加速規劃接腳和顯示節點的對映工作。

Microchip的MCU16業務部副總裁Joe Thomsen表示：「最新推出的PIC系列微控制器增加了新的硬體功能，提高了多個區隔市場應用的低功耗效能、安全碼保護和可靠運行。這個可擴展系列元件應用廣泛，涵蓋了從雲端連接的低功耗物聯網節點和感測器系統到汽車、消費和工業自動化應用，可幫助開發人員輕鬆為產品增加顯示功能、穩健性和安全性。」

Microchip的CodeGuard安全快閃記憶體保護功能可將記憶體分為啟動載入段和通用段，以實施記憶體存取限制。快閃記憶體可透過Microchip的線上串列式燒錄（In-Circuit Serial Programming，ICSP）寫入限制功能並配置為單次性燒錄（OTP），可避免企圖藉由外部燒錄器進行任何程式或資料的修改。

此外，還可以使用Microchip的CryptoAuthentication元件作為配套晶片進一步增強安全性，以增加安全的遠端更新和預先配置雲服務。最後，此系列微控制器還受到CryptoAuthLib、16位元啟動程式（bootloader）、USB和MCC中許多應用程式庫的支援，可大幅減少開發時間和複雜性。

PIC24F GU和GL系列微控制器整合了硬體安全功能，透過快閃記憶體的錯誤修正碼（ECC）、程式監控計時器（DMT）、視窗看門狗計時器（WWDT）、故障安全時脈監控器（FSCM）、可配置高低電壓檢測（HLVD）和迴圈冗餘檢查（CRC），實現在惡劣環境下的可靠運行。

新款微控制器系列能夠在惡劣環境中工作，是汽車、工業和消費性應用的理想選擇。它們的工作溫度最高可達125°C，符合汽車AEC Q100 1級標準，並具有符合IEC 60730（家用電器）B類安全標準的診斷庫。

(工商 )