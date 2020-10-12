半導體材料供應商利機（3444）2020年9月份單月合併營收8,491萬，改寫近40個月新高，較8月份8,219萬元月增3％，較去年同期合併營收6,856萬元年增24％。累計今年前九月營收為6.82億元，較去年同期成長14％。

就季營收來看，利機第三季營收2.43億元、季增9％，相較2019年第三季營收2.07億元年增17％，已連續7個季度保持正成長。

利機指出，第三季營收成長動能受惠封測大廠拉貨強勁，助攻營收攀升，整體封測相關產品年增23％、季增11％，其中散熱片產品表現最為亮眼，年增150％；季增73％，創單季歷史新高。另外，驅動IC相關產品亦受惠需求持續暢旺，帶動本季出貨量大增，整體驅動IC相關年增20％、季增15％。

時序已進入今年最後一季，利機今年前二季獲利已達去年獲利的近六成，雖第三季獲利尚未公佈，但法人推估，以毛利率持續處於高點，加上疫情帶來的遠距商機持續熱絡，利機相關產品佈局記憶體相關各式晶片的運用、封裝散熱解決方案、薄膜覆晶（COF）封裝、玻璃覆晶（COG）封裝等皆搭上主流產品趨勢，利機今年營運表現優於去年。

(工商 )