半導體材料通路商崇越科技（5434）受惠美方加重對大陸科技產業制裁力道，大陸半導體客戶拉高備存水位以求供貨穩定，帶動動晶圓等半導體材料銷售業績暢旺，9月營收達31.7億元，月增7.5％、年增14％。

崇越科技第三季營收達90.68億元，與今年第二季的93.72億元並列歷年季營收最高及次高紀錄，累計今年前9個月營收高達272.3億元，相較去年同期增加19％。

綜觀今年前三季，崇越科技表示，受新冠疫情及中美貿易戰影響，客戶為求備貨，拉貨力道明顯增強，促成矽晶圓、光阻、石英、晶圓載具、研磨液等半導體材料需求年增成長逾一成，同時兩岸環保工程業務營收亦有大幅成長，帶動整體業績繳出亮眼成績。

崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

(工商 )