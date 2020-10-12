台北市、基隆市合作開通1550A路線，立委蔡適應前來試乘。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

台北市、基隆市合作開通1550A路線，基隆直達行天宮，泰樂客運副執行長張世明表示，起站是從基隆港西街搭車，經國道一號直達行天宮與民權松江，再走新生南路到公館，最後從基隆路上國道三號回基隆，是1550的逆行路線。

泰樂客運副執行長張世明表示，1550路線是基隆港西街搭車經由國道三號，從公館走新生南路，經光華商場、行天宮，再走國道一號回基隆，是單迴路線，但不斷接獲許多民眾反應表示，有許多乘客會在公館、行天宮上車，導致車輛一下就客滿，為考量兩地乘客與城際運輸便捷，決定開設1550A路線。

張世明說，1550、1550A路線是雙邊設站，可以有效輸運公館及行天宮乘客，此外，1558C繞駛國立政治大學路線也是這次開通的新路線，過去前往國立政治大學的乘客，必須在萬壽橋下車，走約1.2公里才能抵達政大學區，1558C繞駛也讓許多在政大學區通勤的民眾更便捷。

立委蔡適應表示，公車路線設立前，接獲許多民眾陳情，希望能有效改善運輸問題，過程中，也有很多乘客向他提建議，經泰樂客運、公路總局共同協商，以及台北市政府、基隆市政府的同意後，達成共識，決定新設1550A路線，而近期受疫情影響雙鐵和客運載運量暴跌，許多客運公司減班，為避免載運量限縮、乘客數下降，未來他會督促政府再推刺激國民旅遊相關方案。

(中時 )