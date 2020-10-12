中華電信提供智慧農業技術服務，嚴密監控農田環境數據，透過5G訊號即時傳遞資訊。（周書聖攝）

中華電信提供智慧農業技術服務，嚴密監控農田環境數據，透過5G訊號即時傳遞資訊。（周書聖攝）

雲林縣政府與中華電信合作，於辦公大樓內增設5G訊號，後續將把5G技術應用至救護、農業、文化活動上。目前已有農民使用5G技術，監控農作物生產情形，不僅更嚴密掌握生長條件，還能根據大數據預測日後環境溫度。

雲林縣府為六都以外，第一個增設5G訊號的辦公大樓，雲林縣長張麗善表示，現在辦公大樓內的網路速度，比起4G訊號快6倍，未來縣府將以5G技術為民服務，如防汛救災、遠距醫療、智慧救護、智慧農業等。

雲林身為農業大縣，目前已有農民與中華電信合作，於結球萵苣田設置微氣象站、土壤三合一感測器。微氣象站可精確掌握溫度、濕度、風向、風速、雨量等環境資訊，並分析預測未來天氣狀況；土壤感測器可偵測土壤溫度、濕度、導電度。

將來農民待在家，坐在沙發上就能種田。中華電信產品經理林至宏說，農民在家使用電腦或手機，就可以了解農田當下狀況，資訊傳遞快又精準。但目前多數老農接受度不大，因為必須投注另一筆資金，加上老農民對於智慧型手機較不熟稔。

為加速拓展5G技術應用，雲林縣府與產官學醫合作，推動各項5G應用，台大醫院雲林分院規畫透過5G網路，增設遠距醫療門診，快速回應臨床病人需求，大專院校也將教學模式及教材研發，導入5G概念，達成高速率、低延遲、大連結3大目標。

(中時 )