台灣大（3045）12日公佈9月自結合併營收101.9億元，營業利益12.0億元，稅後淨利8.5億元，稅後EPS為0.31元。自結前三季合併營收944.4億元，營業利益124.6億元，稅後淨利為91.8億元，稅後EPS為3.27元。 台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，9月電子商務年成長仍達27％；行動業務方面，隨9月5G機款增加，帶動申裝1,399以上高資費手機案較前月成長超過1成，也使得開台後的前三個月行動服務營收年減逐月縮小，5G滲透率方面也領先4G同期約5成。

此外，新款iPhone手機尚未上市，故受iPhone 11系列手機去年9月開賣影響，手機銷貨收入年減，並使合併營收較去年同期下降。累計前三季，合併營業利益雖受5G開台後頻譜攤提上升影響，較去年同期下降，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測82％。

(工商 )