國票金控不畏新冠病毒疫情的重大衝擊，自結前三季累計稅後淨利24.67億元，創15年來同期新高紀錄，年成長達二位數的16.09％，每股稅後盈餘（EPS）0.85元。

國票金面對疫情表現反而更亮眼，年成長二位數佳績，該公司董事長魏啟林日前表示，今年來的疫情對該公司影響小，獲利維持穩定成長，三家子公司營運表現均優異。其中國際票券授信業務，近年已積極調整結構、超前部署，朝向發展綠能產業授信，及推展固定利率商業本票（FRCP）和聯貸業務，收益維持穩健成長。外幣債則持有投資等級債，受惠全球利率走低，養券利差擴大，輔以部位操作得宜，實現資本利得，獲利創造優於去年同期的佳績。

子公司國票證券部份，經紀、承銷與自營持續穩增長、調結構的基調，3月受讓大鼎證券後，全力提高市佔率，自營業務不論期權交易、參與ETF造市、權證發行，均表現亮眼，承銷業務近年在IPO及SPO市場承作案的量與質，都有顯著成長。另子公司國票創投，在創投本業布局生技業有成，並轉投資大陸租賃事業，都有出色表現。

國票金自結子公司國際票券前三季累計稅後淨利21.89億萬元，EPS為1.34元。國票證券累計稅後淨利8.44億元，EPS為1.06元。國票金今年經營績效穩健表現，獲惠譽信評確認金控及子公司票券、證券的國內長期信用評等均為A+，維持展望穩定，表現優於多數金融業。

(工商 )