遊戲研發商大宇資訊（6111）12日發表全新單機大作《軒轅劍柒》，董事長涂俊光表示，儘管現在是手遊時代，但大宇資仍堅持開發單機遊戲，《軒轅劍柒》將在10月29日將推出PC版以及PS4版，另一款《仙劍奇俠傳柒》也即將上市，兩款單機大作有望成為大宇資貢獻後續的營運動能。

涂俊光表示，《軒轅劍》IP為華人世界經典RPG大作，《軒轅劍柒》耗時三年開發，成本約為3億元。傑仕登為《軒轅劍柒》在亞洲的發行商（除中國大陸以外）。在中國的部分，則是將於10月29日推出Steam版，數字標準版售價為人民幣99元，由游力卡遊戲運營，並由騰訊旗下WeGame進行平台分發。

以傑仕登官方網站來看，中文一般版售價為1,080元，台灣代理商為傑仕登，從傑仕登網站來看，PC《軒轅劍柒》中文一般版預購數量已經全數售完，已再追加預購數量。

涂俊光表示，大宇資旗下《大富翁》單機版去年推出Steam數位版時，最初關注人數僅約2萬人，但後來銷量達50萬套，目前推出一年，銷量持續成長至60萬套，貢獻營收約2億元。《軒轅劍柒》在Steam的關注人數近期成長5倍，目前為止關注人數達10萬人，力拚29日正式上市後銷量可以突破《大富翁》50萬套的成績。

法人推估，預期《軒轅劍柒》單月將有望貢獻約4,000萬～5,000萬元，第四季將成為全年營收高峰。《軒轅劍柒》除推出中英文版以外，也將在12月10日於PS4平台推出日文版《軒轅劍 闇黑之業火》以及日文語音。

除《軒轅劍柒》以外，大宇資也同時宣布，將在13日與台灣角川國際動漫展開《軒轅劍崑崙紀》漫畫連載。

涂俊光表示，大宇資擁有多樣IP與經典，近年來持續IP多角化經營與授權，並持續開發遊戲，延伸IP作品觸角，跨足多類型平台，再透過自主或授權營運遊戲，深化打造大宇泛娛樂浪潮。他指出，雖然近年來手機遊戲盛行，但大宇資仍堅持開發單機，《大富翁》以及《軒轅劍柒》以外，《仙劍奇俠傳柒》也將於近期推出。

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