今年71歲的林祈松，人人稱他是「松哥」，如同許多長者一樣，林祈松罹患了輕度失智症，但他並沒有在家無所事事，反而是靠料理節目自學蒸碗粿，好口味也博得鄉親好評，甚至有人一次下訂百碗，讓「松哥」動起來延緩失智。

林祈松過去是手錶工廠總經理，後來屆齡退休，回家安享下半人生。不過，2年前因發現自己執筆時容易發抖、寫字歪斜，求助醫生後才發現罹患失智症。林祈松回憶，當下聽聞時，忍不住放聲大哭，不敢相信自己腦部開始退化；妻子蘇金治也稱，丈夫過去歷經榮景，如今卻罹患失智，情緒波動逐漸變大，2人更是偶有摩擦。

但在妻子鼓勵下，林祈松決定收看料理節目，動手學習蒸碗粿，並分享地方鄉親，意外獲得好評。建立起信心後，林祈松當起總舖師賣碗粿，一賣就是幾百個，他自豪，自己能掌握米的熟度，碗粿不會過軟，還會特製獨門肉燥，親友讚不絕口。而擔任中華里活動中心志工團主任的他，近日也開班授課，幫助更多失智長者「動起來」，延緩失智症惡化。

台南市衛生局國民健康科統計，目前南市共有近3萬名失智人口，尤以東區、永康區、安南區最多。目前南市已於永康區、中西區規畫2處失智友善社區，並選定15個里作為示範里，協助關照失智長者。此外，衛生局也攜手菜市場、美髮業者、社區藥局、銀行等單位，若發現疑似失智長者，可盡速通報衛生局，建立友善網絡。

奇美醫院專案副院長陳綉琴則說，目前全台失智症者大約29萬人，至2041年為止，全台每年失智症者預估將增加1萬7000人，是極大隱憂。然而，失智症不能僅靠藥物治療，而是需要鼓勵長者走出家門活動，才能延緩失智惡化。

(中時 )