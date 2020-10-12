長榮集團旗下的長榮桂冠酒店與長榮空廚，今年首度參加「2020世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards，ICA），以黑馬之姿在亞太區地區拿下2金、2銀、2銅獎項。本屆的亞太區參賽作品達883件，來自14個國家、148家業者，在評審團嚴格盲測評比下，歷時2個月，得獎名單於10月9日出爐，並於屏東舉辦頒獎典禮。

今年飯店及空廚業者受到疫情影響甚鉅，長榮桂冠酒店及長榮空廚沒有懈怠，研發新產品並創造新商機，透過定期不設限的創意品評會，激發廚師潛能，今年也首度角逐世界巧克力大賽。

世界巧克力大賽始於2012年，被比喻為「巧克力界奧斯卡」，全球分成亞太區、比利時、美洲區、法國、英國等10幾個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準最嚴謹的巧克力賽事。

亞太區向來高手雲集，並有多隊金牌常勝軍與賽，長榮桂冠酒店及長榮空廚在距離交件不到1個月的時間內組隊報名，以融合台灣在地食材的風味巧克力，初試啼聲即一鳴驚人。

長榮桂冠酒店以「黑蒜頭巧克力」獲得金牌，「酒粕巧克力」及「百香胡椒巧克力」獲得銀獎及銅獎肯定；長榮空廚以「百香果胡椒巧克力」奪得金牌，「紹興破布子巧克力」及「山葵巧克力」獲得銀獎及銅獎。長榮桂冠與長榮空廚以非巧克力專門店身分，首次參賽即打敗日本、新加坡、馬來西亞、香港等國家的作品，並同時贏得「調味牛奶甘納許或松露巧克力」（Flavoured milk chocolate ganaches or truffles）獎項金牌。

長榮桂冠酒店團隊由點心坊主廚張志宏領軍，為了讓巧克力更具有在地風味，此次的參賽作品，遍尋台灣各地食材，如雲林黑蒜頭、花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等，期間歷經多次研發及近60餘次的調整，端出完美結合西方可可和台灣在地特色的經典之作。

獲得金牌的「黑蒜頭巧克力」以雲林出產的新鮮蒜頭與牛奶巧克力調製成內餡，加入牙買加蘭姆酒提味，並佐以含豐富大蒜素的黑蒜頭，巧妙打造出帶有淡淡蒜香的深沉韻味；銀牌的「酒粕巧克力」則是以法國進口鮮奶油與台酒生產的酒粕調製而成的白酒醬，並使用冠軍大吟釀清酒提味，讓巧克力帶有獨特酒香，創造甜蜜微醺的大人滋味；銅牌的「百香胡椒巧克力」，則融合南投百香果與高雄六龜胡椒粒調製成醬汁，酸與辣的味覺衝擊，以及後韻蹦出黑胡椒香氣，恰如氣勢磅礡、蜿蜒流轉的交響樂。

長榮空廚團隊由主廚吳坤霖領軍，結合陳盈志糕點師及多位不同領域的主廚，在極短的時間壓力內，從前期的挑選食材到後期的研發，團隊曾接力創下連續7天7夜不眠不休，不斷品評及調整配方，透過跨世代的創意激盪，共同打造出結合台灣在地風情與法式浪漫的參賽作品。

獲獎的金牌作品「百香果胡椒巧克力」選用台灣夏季盛產的百香果，搭配來自法國的行政主廚Stephane Lambert精心指導的胡椒調配，詮釋台法結合的迷人風情；銀牌作品為「紹興破布子巧克力」，研發中雖一度被質疑，戲稱為中菜蒸魚口味，但經中餐主廚的巧思協助，吳坤霖順利研發出創新細膩的好滋味，讓這款看似衝突但風味完美搭配的巧克力突破重圍；銅牌作品則是「山葵巧克力」，選用阿里山山葵，引出食材特有的迷人香氣及嗆辣感，以看似平凡卻細膩的風味，造就出不凡的成績。

(中時 )