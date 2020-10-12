持修日前以專輯《房間裡的大象》奪下第31屆金曲獎最佳新人獎，典禮上羞澀「做自己」的萌樣令他一夕爆紅、活動邀約不斷，相較奪金前，場數已翻增三倍；此外，胃不好已不碰甜食、炸物多年的持修，更因在金曲典禮上表明「愛吃雞塊」且「一定要配糖醋醬」，一席話引起知名速食店關注，特別以他的歌曲曲名，在官方社群網站發文「二十塊雞塊『根本不是你對手』」，感謝金曲新人愛戴。

持修11日受邀時裝周演出，是他鍍金後首場公開活動，一連獻唱〈根本不是我對手〉、〈正想著你呢〉等歌，台下大批歌迷高舉著事前準備的「持修．結婚」應援手幅；原來，受訪時總是害羞不敢直視鏡頭、說話靦腆的持修，私底下是個聰明、幽默的高材生，偶爾在IG分享影片，其中有他打掃、下廚等片段，幽默自薦「這樣的男人不嫁嗎」，沒想到此舉引發粉絲暴動，紛紛喊話要跟持修結婚，雙方互動逗趣。

持修17歲開始接洽許多唱片公司，卻一直遲遲無法發片，原打算自己做專輯，所幸遇上伯樂張惠妹（阿妹），順利推出首張專輯，更一舉奪金；也因此這份革命情感，持修已將阿妹及公司團隊視為家人，感情緊繫。距離金曲典禮結束已一周，好奇持修如今出門是否被更多人認出來？他的經紀人好氣又好笑地說：「典禮結束前三天他完全不出門，他就是個宅男，完全無法比較得獎前後差異。」

其實持修的IG粉絲追蹤人數，短短幾天已爆增5倍，吸引逾10萬人追蹤，老闆張惠妹（阿妹）心疼他剛踏入娛樂圈，無法快速適應成為眾人焦點，已下令團隊暫緩近期蜂擁而來的訪問邀約。至於跨年活動？經紀人表示，為了讓持修專心準備明年一月台北起跑的個人首場演唱會，目前暫定不接跨年演出。

持修獲金曲獎後邀約不斷。（野聲音娛樂提供）

(中時 )