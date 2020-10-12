自稱「雲林鄭太吉」的28歲鄭姓男子組織暴力犯罪集團，入獄交保後又教唆手下在雲林縣斗六市公正派出所前鬥毆，今年6月遭檢警逮捕向雲林地方法院聲押獲准，12日雲林地檢署偵結，依犯罪組織罪嫌提起公訴，移審雲林地方法院後裁定羈押。

雲林地檢署檢察官黃立夫指揮警方組成專案小組，偵辦自稱「雲林鄭太吉」鄭姓男子及其手下26人，涉嫌以「鄭氏企業」暴力犯罪集團控制雲林縣斗六、虎尾地區毒品市場，並於今年6月教唆手下在雲林縣斗六市公正派出所前鬥毆，行徑囂張。

地檢署表示，鄭嫌自2018年起即與旗下多名成員從事電信詐欺、毒品販售、槍擊、妨害自由、傷害等犯罪行為，被捕交保後仍不知悔改持續犯案，因懷疑手下向警方檢舉他，當街用鋁棒敺打手下致腦出血。

鄭嫌為了獨攬毒品生意，多次誘騙其他藥頭加以限制自由並毆打，藉機強占對方的毒品，還恫恐嚇對方「要用老虎鉗拔掉牙齒」、「要砍掉其手腳」，甚至教唆手下在派出所前鬥毆，無視公權力存在，引發各界嘩然。

地檢署指出，鄭嫌與手下共同基於組織犯罪等犯意籌組犯罪集團，顯然以組織型態進行各式犯罪行為，因此依違反《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等提起公訴，移審雲林地方法院後，由法官裁定羈押。

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(中時 )