基隆一名廖姓男騎士，日前騎車撞到過馬路的吳姓男子，人車倒地，兩人均受傷，經監理所車禍鑑定後，確定是吳男未依規定行走斑馬線所致，廖男不滿告上法院，基隆地院近日審結，判吳男拘役30日，得易科罰金。

廖男騎車沿正豐街往豐稔街方向行駛，其視線遭違停車輛阻擋，未注意吳男在距離人行道38.3公尺的地方過馬路，雙方閃避不及撞上，廖男人車倒地，右肩、雙手、左膝及左踝等擦挫傷，吳男右肩近端鎖骨骨折，警方到場後，吳男坦承肇事，主動表明願接受裁罰。

警方依道路交通事故現場圖及道路交通事故初步分析研判，當時天候晴，日間自然光線，柏油路面乾燥，地面沒有缺陷，也沒有障礙物，尚沒有不能注意的情事， 經台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定後，認為肇事主因是吳男未走行人穿越道，也沒有注意右方來車所致。

吳男事後雖與廖男和解，但沒有賠償，法官審酌，吳男有中度身心障礙證明，其輔佐人表示，吳男沒有能力賠償，吳母也不准家人幫忙，遭依過失傷害罪處拘役30日，得易科罰金3萬元。

(中時 )