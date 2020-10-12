雲林縣口湖鄉成龍溼地高腳屋結合「碼頭式暢貨平台」，行銷在地農漁產。（觀樹教育基金會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉成龍溼地高腳屋除了推廣防洪民居，本月啟用「碼頭式暢貨平台」，協助在地農漁民行銷農漁特產，暢貨平台設有冷凍、冷藏設備以及理貨空間，方便農漁民保存農漁貨，並配合高腳屋設計解說，介紹「與水共存」的溼地理念。

觀樹教育基金會針對口湖鄉地層下陷問題，在成龍溼地旁興建具備防洪、節能、友善高齡的高腳屋，吸引各機關團體取經並成為打卡熱點，為了擴大服務範圍，在高腳屋旁打造1處「碼頭式暢貨平台」。

基金會主任郭淑貞表示，基金會輔導在地漁民成立「成龍溼地鳥仔區生產班」，主打「不抽地下水」生態養殖，生產魚、蝦、文蛤，在地許多小農的加工農漁產也充滿特色，但一直缺乏1處暢貨平台。

基金會因此在高腳屋旁的漁塭內設置暢貨平台，碼頭棧道造型別具特色，讓人有如置身漁港，冷凍、冷藏設備方便農漁貨儲藏保鮮，配合高腳屋的開放時間，每月第2個星期六下午1點開市。

郭淑貞說，「碼頭式暢貨平台」結合地方風物與特色環境，傳遞溼地的故事，遊客在參訪高腳屋後，也可了解當地的農漁民如何努力的「與水共存」，將原本不利耕種的溼地轉化成發展地方產業的助力。

口湖鄉公所指出，口湖鄉是國內養殖烏魚、鰻魚、文蛤的重要產地，還有鱸魚、白蝦、草蝦、虱目魚等，年產值達近百億元，「碼頭式暢貨平台」將讓農漁民的產銷更多元化。

(中時 )