陽明9月營收135.57億 年增11.58％ 19:222020/10/12 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陽明（2609）9月營收135.57億元，年增11.58％，月增3.92％，雖然貨櫃船運市場9月份美國線運價達最高峰，歐洲、中東等航線運價也拉高，但因結航因素，陽明長程線9月主要反應的是8月的運價，因此估計今年營收高峰會出現在10月。 第四季是貨櫃船運市場逐漸進入傳統淡季，但因第四季新冠肺炎疫情可能升溫，各國防疫物資採購不間斷，部分廠商擔憂二次疫情爆發造成供應鏈斷鏈，擴大存貨鋪貨力道，市場淡季不淡，加上結航因素，有利陽明第四季業績表現。 (工商 ) #陽明 #月營收 #貨櫃船運 #運價 #結航 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 崇越9月營收續強 年增14％ 19:092020/10/12 財經 中鋼9月合併營收 月增1.14％ 15:002020/10/12 財經 《電子通路》聯強9月營收創今年新高 Q3季增18％ 14:312020/10/12 財經 《其他股》中秋、十一長假推升 福貞9月營收年增15.23％ 12:322020/10/12 財經 春雨9月營收6.8億元、月增4.83％ 創近6個月來新高 17:002020/10/12 財經 《汽車股》客戶新車銷售暢旺 麗清9月營收年增5成 16:302020/10/12 財經 杏一榮獲「績優營業人」獎 9月營收5.17億元 成長15.17％ 10:522020/10/12 財經 《汽車股》汎德永業9月營收創新高 今以180元掛牌上市 07:442020/10/12 財經 中華電信9月營收188.7億元 每股盈餘0.37元 18:502020/10/12 財經 《營建股》高端混凝土助威 國產9月營收出色 10:502020/10/12 財經 財經熱門新聞 靠陸晶片業能活？拆解華為5G基地台 陸製竟靠台積電死撐 - 財經 日盛證券APP新功能「財報模範生」上線 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 緊張關係升級 陸傳暫停從澳洲採購煤炭 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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