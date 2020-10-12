陽明（2609）9月營收135.57億元，年增11.58％，月增3.92％，雖然貨櫃船運市場9月份美國線運價達最高峰，歐洲、中東等航線運價也拉高，但因結航因素，陽明長程線9月主要反應的是8月的運價，因此估計今年營收高峰會出現在10月。

第四季是貨櫃船運市場逐漸進入傳統淡季，但因第四季新冠肺炎疫情可能升溫，各國防疫物資採購不間斷，部分廠商擔憂二次疫情爆發造成供應鏈斷鏈，擴大存貨鋪貨力道，市場淡季不淡，加上結航因素，有利陽明第四季業績表現。

(工商 )