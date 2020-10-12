伴隨塑化行情因供給趨緊、需求增溫雙效拉抬，台聚集團9月營收齊步攀揚報喜。其中，亞聚（1308）、台聚（1304）在PE、EVA活絡行情烘托，9月營收各達4.73億元、43.08億元，月增15.93％、7.54％，表現領先。

此外，華夏（1305）也隨PVC市況增溫下，9月營收11.35億元，月增7.18％；今年因ABS、PS行情活絡表現相對穩健的台達化（1309），9月營收也持穩墊高至13.71億元。

至於專業廠聯成（1313）更挾PVC、DOP市況推進，9月營收50.88億元，月增10.1％，表現亮眼。

第三季塑化行情因供給不足、需求強勁，掀起一波漲價潮；第四季有聖誕節及大陸金九銀十、雙十一電商促銷活動，市場預估這波動能可望延到第四季。

其中，EVA今年因大陸3家國營業者延後投產時間至明年上半年，加上第二季需求疲弱，業者降低稼動率，而太陽能EVA膠膜業者需求自6月起顯著復甦，催化EVA產業庫存顯著去化，帶動報價一路墊高。台聚、亞聚營運看俏。

今年大陸太陽能安裝目標40GW，但上半年才11GW，下半年裝機動能轉趨積極，有利太陽能級EVA需求。發泡級EVA因疫情干擾國際貨運運輸，中東、歐洲遠洋貨運至亞洲有限，也推升報價走揚。

台聚主要獲利來自EVA，也持續發展高性能及特殊應用的EVA產品，今年預計EVA會再有兩套新增產能，另擴大東南亞市場布局，降低市場集中風險。

此外，DOP隨著PVC需求增溫，價格回升至900美元以上。聯成為全球最大的DOP供應商，全球市佔約13-14％；伴隨市況增溫，今年力推產品規格升級、原料相對低檔效益發揮，營運加速復甦、推進，下半年營運蓄勢更上層樓。

(工商 )