資本市場好，壽險獲利亦爆發。中國人壽12日公告其9月單月稅後獲利10.5億元，比去年9月多賺逾59％，累計前9月稅後已賺148.4億元，創中壽成立以來的同期歷史新高，亦較去同期成長近15％，每股稅後獲利已達3.32元。

台灣人壽9月稅後獲利亦有7.1億元，累計前9月稅後獲利159.08億元，創台壽成立以來的同期在前六大壽險公司中排名第四，獲利亦較去年同期成長14％以上。

六大壽險公司今年前9月每股稅後都至少賺2元以上，新光人壽前9月稅後獲利123.72億元，EPS是2.01元，南山人壽前9月EPS亦有2.71元，中國人壽及台灣人壽都賺3元以上，富邦人壽EPS有4.09元，國泰人壽則是六家中最高，前9月的EPS已達7.53元。

中國人壽亦表示，其今年前三季新契約保費收入617億元，總保費收入1,854億元，其中因推動高價值的分期繳及外幣商品奏效，續期保費收入達1,237億元，較去年同期成長16％，同時為降低避險成本，持續推動外幣保單，前三季外幣新契約保費占比也由去年同期之34％大幅提高至77％，將可持續帶動公司價值穩定成長。

(工商 )