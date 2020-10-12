行政院長蘇貞昌今天下午偕同新北市長侯友宜，視察施工中的國家電影及視聽文化中心，大批媒體搭電梯竟遇意外，驚魂下墜半樓，一度受困，所幸迅速排除脫困，虛驚一場。

蘇貞昌在侯友宜等人陪同下，首先到1樓會議室聽取簡報，隨後到4樓工地會勘，大批媒體記者約20人也搭乘電梯上樓，不料電梯卻突然故障往下墜，不少記者大驚失色。

受困的記者表示，由於場地還在施工，當時電梯內塵土飛揚，也沒有冷氣，氣溫逐漸上升，手機訊號薄弱，過了約10分鐘後電梯恢復正常，大家都迅速逃出。

另名受困者表示，受困的多是電子及平面媒體攝影記者，當時電梯是從1樓下墜約半樓高度，還好電梯內有名工作人員立即用無線電對外通知，沒多久，電梯恢復運作，來到2樓才開門，虛驚一場，記者脫困後趕緊走樓梯進行未完的採訪工作。

現場工程師表示，電梯部門的工作人員在現場待命，因此才能迅速將人救出。

(中央社)