美中對抗情況下，美國猛打台灣牌，大陸則以軍演作為回應。淡江大學榮譽教授陳一新在政論節目中則直言，美國打台灣牌有一個「極限」，若跨越紅線後，「台灣可能付出代價」。

美國總統大選剩不到一個月，外界都在推測美國還會出什麼招，對此，陳一新在政論節目「新聞大白話」中提到，「美國打台灣牌有一個『極限』，就是不會也不能跨過『紅線』，不管是雙重承認還是承認台灣、台美建交，因為這些都是屬於跨越『紅線』。」

陳一新直言，「當跨越紅線之後，美國我不知道會付出什麼樣的代價，可能是斷交或其它，但是台灣可能付出代價就是中共武力犯台」。

至於美國有可能跟台灣建交嗎？對此，陳一新說，「我認為川普最多是打打台灣牌、玩個擦邊球，絕對不可能跨越紅線，因為不管是台美建交或是雙重承認，大陸都不會接受，且美國不見得會付出代價，但台灣卻會付出慘痛代價。」

然而，在美國大選情勢激化下，美中外交對抗與軍事較量升溫，美台建交呼聲亦起，但外交部長吳釗燮近日接受美國全國公共電台（NPR）專訪時強調，「台美關係近來大有進展，但目前不尋求建立全面外交關係。」

(中時新聞網)