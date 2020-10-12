世界巧克力冠軍魏婉羽師傅，進行主廚巧克力秀。（廖志晃攝）

Cona's妮娜巧克力在茶博的展館，人聲鼎沸！（廖志晃攝）

Cona's妮娜巧克力展館外，等待巧克力午茶饗宴的民眾大排長龍。（廖志晃攝）

Conas妮娜巧克力夢想城堡，參加素有「巧克力界奧斯卡」之喻的世界巧克力大賽（International Chocolate Awards，ICA），亞太區競賽，在「堅果巧克力」和「白巧克抹醬」兩系列囊括金、銀、銅獎，總共獲得2金、6銀、3銅、和2項特別獎佳績！

今年亞太區競賽，共有來自日本、馬來西亞等14個國家、148家業者報名883件作品參賽，台灣業者共拿下22金、32銀、35銅及14個特別獎；南投的巧克力品牌「Conas妮娜巧克力」，表現突出，在台灣業者中名列前茅，也為台灣爭取榮譽。

Conas妮娜巧克力夢想城堡，得獎的品項包括，特別獎：紅玉茶抹醬、百香果文山包種杏仁巧克力；金獎：紅玉茶抹醬、紅玉茶巧克力夏威夷果；銀獎：鳳梨抹醬、榛果抹醬、鐵觀音茶巧克力夏威夷果、百香果文山包種茶杏仁巧克力、炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果、及香檳榛果巧克力；銅獎：炭焙烏龍茶抹醬、炭焙烏龍茶薄片夾心巧克力、及蘋果東方美人茶杏仁巧克力。

Conas妮娜巧克力董事長魏振宇表示，希望2020年冬季在英國舉辦的世界巧克力大賽，台灣也能奪得大獎，再度站上國際舞台，更希望Conas妮娜巧克力能夠成為台灣之光，為台灣爭取最高榮耀。

Conas妮娜巧克力在南投世界茶業博覽會，精心打造優雅舒適的展館，茶博期間，每日上午9點起，到臉書專頁按讚、拍照上傳打卡，就可免費享用巧克力午茶饗宴；贏得世界巧克力冠軍的魏婉羽師傅，在10月17、18日，各辦一場主廚巧克力秀。

(中時 )