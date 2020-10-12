賈姓男子去年開車行經台北市自強隧道，區間測速測得時速64公里，超過速限50公里，吃下1600元罰單。賈男不服提告，台北地院認為，該測速儀器誤差最大的精準度僅86.8％，賈男時速最低可能只有56公里，在10公里容許值範圍，故判撤罰，可上訴。

賈男提告主張，自強隧道內無法辨識速限告示牌等標誌，且照明設備不足，舉發程序不合法；台北市交通裁決所抗辯，該路段速限50里，標示清楚，賈男卻被測出時速64公里，超速屬實，裁罰沒有問題。

法官勘驗現場照片後，認為標示足夠清楚，不採信賈的主張，但該測速儀器的測試報告顯示，採樣50筆中只有18筆的精準度與雷達測速儀相當，誤差過大，且無法反覆驗證電腦時間，難認是《道路交通處罰條例》規定的「科學儀器」。

另根據測試報告採樣的數據，誤差最大的一筆準確度只有86.8％，因此測得賈男時速64公里，實際車速可能落在56至74公里之間，有可能未超過容許止10公里，法官因此認定裁罰不合法，判決撤銷原處分。

(中時 )