美國總統大選，進入最後倒數3周時間，全球都在關注，下一任美國總統將由誰勝出。前美國商務部副部長雷文凱認為，因為川普對新冠疫情的掌握及國經經濟復甦政策失誤連連，若依此情況發展，他直言，民主黨籍候選人拜登很可能成為下任總統。

雷文凱近日在美國《富比世》雜誌撰文，探討拜登若當選總統，將對中美關係發展造成哪些影響，陸媒《觀察者網》指出，拜登過往曾表示，美國要與其他國家展開合作，而這將終結現任總統川普，「美國優先」的做法，意即拜登可能將復活《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)，因為這是前歐巴馬政府所提出的主要貿易協定，料將獲得不少支持。

他也預測，若拜登當選，中國大陸方面可以「出於健康原因」釋放被捕的兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾．斯帕弗（Michael Spavor）。

此外，雷文凱也研判，在處理台灣問題上，「中方也可以遵循臺灣加入『世貿組織』或『亞太經合組織』的先例，支援臺灣加入世衛組織」。亦或者，它可以實施一些削減關稅的措施，間接地推動拜登「投桃報李」。

至於拜登若勝選是否可能會和「中國交易」(多層面)？雷凱明坦言，他個人認為「會」，但這些情形在明年1月之前是不會發生的，因為只有到選後才能確任，拜登會不會是接招的人。

(中時新聞網)